O policial militar Edson Luiz Cordeiro Borges foi morto a tiros na noite deste sábado (14), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O cabo Borges estava com 47 anos e era lotado ao Batalhão da Patrulha Escolar. Borges estava em uma loja na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no Centro do município, quando dois indivíduos entraram no estabelecimento comercial dando voz de assalto. Além do cabo, mais quatro pessoas foram rendidas pelos assaltantes.

Imagens de câmeras de segurança mostram os ladrões recolhendo objetos da loja como celulares e quando estão deixando o local, são surpreendidos pela ação do cabo Borges, que estava de folga. Na troca de tiros, o policial foi atingido por tiros no pescoço e ombro. Um dos assaltantes também foi baleado.

Atendimento Médico

Após o confronto, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi chamado para atender as vítimas. Com a gravidade dos ferimentos, o cabo foi encaminhado ao Hospital Cajuru,em Curitiba, mas não resistiu e acabou morrendo, apesar de todos os esforços realizados pela equipe médica.

Já o bandido baleado foi direcionado ao Hospital São José, em São José dos Pinhais (RMC), mas sem risco de morte. O outro rapaz que participou do assalto já teria sido identificado pela Polícia Militar.