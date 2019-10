Uma pescaria de um grupo de quatro amigos terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira (3), em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. Eles pescavam no rio Passaúna, no bairro Capela Velha, próximo ao vertedouro, quanto um segundo grupo de seis homens chegou ao local. Após uma discussão por causa de uma selfie pelo celular, o segundo grupo sacou armas de fogo e efetuou disparos contra os pescadores. Dois homens morreram na hora, um foi encaminhado de helicóptero para o hospital e o quarto homem conseguiu escapar pelo mato. A ocorrência foi por volta das 15h.

Segundo informações no local, a confusão começou quando um dos quatro pescadores tirou uma selfie na beira do rio. O grupo dos seis não gostou da atitude e quis saber se algum deles tinha saído na fotografia do celular. Os tiros começaram a ser disparados durante o bate-boca. Quem deu o relato foi o único dos quatro que conseguiu escapar e é tratado como testemunha. Ele não teve a identidade revelada pela Polícia Militar (PM), que apenas indicou que o homem já cumpriu pena por homicídio. Não há informações sobre quem seriam os seis suspeitos dos disparos. A PM não deu entrevista. A motivação da confusão por causa da selfie será investigada.

Mortos e ferido

O Siate foi acionado para fazer o resgate das vítimas. Segundo o tenente Felipe Vaz, do Corpo de Bombeiros, os dois homens em óbito morreram na hora. “Eles estavam próximo do rio. Um deles estava dentro da água, no raso”, relatou.

O terceiro homem, de 24 anos, foi encaminhado em estado grave para o hospital. Um helicóptero da PM foi acionado para o resgate. De acordo com os socorristas, a vítima levou dois tiros. Um na região do corpo entre a orelha e o pescoço, que ficou alojado, e o outro no ombro direito. Esse projétil saiu pela região do tórax. O homem estava consciente.

Até as 16h30 desta quinta-feira ainda não havia identificação dos dois homens que entraram em óbito. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).