Um homem de aproximadamente 26 anos foi encontrado morto no porta-malas de um carro estacionado na Rua João Scuissiato, esquina com a Júlio Eduardo Gineste, no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, no começo da noite deste domingo (27). A vítima foi identificada como Tiago Afonso Macedo.

Segundo a delegada Iara Dechiche, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele era evadido da Colônia Penal Agrícola e morava nas imediações de onde o carro estava. “Durante o dia ele estava bastante nervoso e rodando em alta velocidade pelas ruas do bairro com o carro em que foi encontrado morto”, disse a delegada.

A perícia no local apontou que ele pode ter sido alvo de disparos de 9 milímetros. “Ele provavelmente pode ter sido morto fora do carro e depois colocado dentro deste veículo que foi abandonado nas proximidades da casa dele”, disse a delegada. O foco da polícia agora é consultar câmeras de segurança, familiares e possíveis testemunhas do crime.

*Com informações do repórter fotográfico Gerson Klaina.