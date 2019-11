O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Monteiro Lobato teve o atendimento das crianças suspensos na manhã desta quinta-feira (28), no Tatuquara, em Curitiba. Por volta das 7h, funcionários do local encontraram uma mulher morta dentro de uma das salas. A suspeita é de ela tenha tentado furtar o CMEI pulando pela janela, na madrugada, mas acabou ficando presa pelo capuz do casaco e morreu pendurada. Por causa disso, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu o atendimento para auxiliar no trabalho de investigação da polícia. O CMEI Monteiro Lobato fica na Rua Odir Gomes da Rocha.

A nota emitida pela secretaria explica que a direção da unidade acionou a polícia, suspendeu o atendimento às crianças nesta quinta-feira e que o Núcleo Regional da Educação acompanha o caso. Já a Polícia Civil ainda não confirma se foi mesmo uma tentativa de furto. Diz apenas que investiga o caso pela Delegacia de Furtos e Roubos. Até o início da tarde, não havia mais informações sobre a mulher.

Existe a possibilidade de que a mulher tenha morrido ainda na madrugada. Por causa do horário, as crianças ainda não haviam entrado no CMEI. Assim que o corpo foi encontrado, o Siate foi acionado para prestar socorro, mas nada pode fazer. A mulher aparentava ser jovem, entre 20 e 30 anos. Ela foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).