Um caminhão desgovernado invadiu e destruiu parte de uma casa, no início da manhã desta quinta-feira (28), na Travessa Monteiro Lobato, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Por sorte nenhuma das três pessoas que estavam dormindo na residência no momento do acidente se feriram. O acidente ocorreu por volta das 5h40.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão subia a rua, mas não venceu a inclinação e acabou descendo e ré até atingir a casa. “Graças a Deus ninguém se feriu, foi só o susto. Estava dormindo e acordei com o barulho. A gente pulou da cama, olhei pela janela e vi o caminhão”, disse Zailda Bueno, dona da casa, que parou em cima da carroceria do caminhão com seu colchão. “Estou transtornada, não sei o que vou fazer”, disse.

O tenente Gross, do Corpo de Bombeiros, contou que é preciso uma avaliação de especialistas antes da retirada do caminhão, que ficou com parte dentro da casa. “Tendo em vista este atendimento, de caminhão contra anteparo, uma avaliação preliminar aponta dano à estrutura, mas técnicos farão este laudo, assim o caminhão poderá ser retirado”, explicou.

O motorista do caminhão ficou bastante abalado com a situação e teme o que pode ocorrer no futuro, já que o caminhão é de uma empresa em que ele trabalha.

*Com informações do repórter Gustavo Marques.

