A Polícia Federal (PF) prendeu em Curitiba, na segunda-feira (4), um motorista de aplicativo de 29 anos que recebeu pelos Correios uma encomenda com dinheiro falso. A prisão foi em uma agência no bairro Santa Cândida. No flagrante, a PF encontrou 52 cédulas falsas de R$ 10, totalizando R$ 520 sem valor. Além disso, o autuado portava duas cédulas de R$ 50 também suspeitas de serem falsas.

+Caçadores! Futebol transforma vidas e empodera meninas na Grande Curitiba

A encomenda com notas falsas já vinha sendo monitorada pela Polícia Federal. Os policiais investigam se o dinheiro falso foi adquirido pela internet. A suspeita é de que o motorista usaria as cédulas para dar troco nas corridas por aplicativo.

A PF afirma que a circulação de notas falsas de pequenos valores vem aumentando por não gerarem maiores desconfianças, já que geralmente apenas cédulas de valores maiores são conferidas no comércio. Se condenado, o motorista pode ser condenado de 3 a 12 anos de prisão, além de multa.