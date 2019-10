No Largo

A ousadia de um assaltante passou tanto da conta que ele não poupou nem a própria Polícia Militar (PM). Na manhã deste sábado (19), o homem foi flagrado furtando um celular de dentro de uma viatura da PM na Travessa Nestor de Castro, no Largo da Ordem, em Curitiba. Obviamente que ele acabou preso.

+Leia também: Corpo de jovem que se afogou em Guaratuba é encontrado após cinco dias

A ação aconteceu logo pela manhã e tudo foi registrado por uma câmera de segurança. O bandido foi até o lado do motorista da viatura, que estava parada enquanto a equipe da PM atendia a uma ocorrência, e não pensou duas vezes, sequer teve medo: enfiou o braço dentro do carro e pegou o celular de um dos PMs. Veja as imagens:

Embora tenha saído rápido e disfarçando, os policiais perceberam logo em seguida a ação e, com a ajuda das imagens das câmeras de segurança, conseguiram encontrar o ousado. O rapaz, que já tem antecedentes criminais, teria dito aos policiais que passou o celular para frente. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes.