Vários confrontos ocorreram em bairros de Curitiba envolvendo torcedores de Paraná Clube e Coritiba, especialmente antes da partida, que terminou com a vitoria paranista por 2 a 0, na Vila Capanema. No Capão da Imbuia, próximo ao terminal as duas torcidas se encontraram e várias pessoas acabaram presenciando a cena. Em vídeos que circulam pela internet, o motorista de um ônibus é obrigado a alterar de pista para não atropelar os brigões.

Em outros locais da cidade, como no Bairro Alto, por exemplo, a Polícia Militar ( PM) interveio com agilidade para evitar novos problemas. Em um vídeo, mais de cinquenta torcedores aparecem sendo revistados por policias em frente a um centro comercial do bairro.

Briga no estádio

Ainda no primeiro tempo do clássico, torcedores do Coritiba brigaram entre si e a PM chegou a usar gás de pimenta. Com isto, a confusão e correria aumentou no setor visitante do estádio. Três pessoas ficaram intoxicadas com a fumaça, uma torcedora sofreu um trauma na coluna e outra uma convulsão. Duas pessoas foram detidas, mas logo liberadas após assinatura do termo circunstanciado.