Uma dupla que mantinha um motorista de caminhão refém foi presa pela Policia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de terça-feira (24), em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os homens estavam em um carro clonado e armados com um revólver calibre 38, com cinco munições intactas. O sequestro do motorista ocorreu após o roubo do caminhão, ainda pela manhã. A ocorrência foi registrada por volta das 13h30.

Segundo a PRF, os agentes abordaram um Peugeot 207 parado no acostamento da BR-116, em São José dos Pinhais. Antes dos policiais saírem da viatura, o motorista do carro veio ao encontro dizendo que estava esperando amigos para uma viagem. Neste momento, a equipe desembarcou da viatura para iniciar os procedimentos de abordagem, quando o passageiro do carro saiu. Um terceiro ocupante, que ficou no banco traseiro, era o motorista que havia sido feito refém.

A PRF percebeu que algo estava errado quando um dos suspeitos, o que dirigia o Peugeot, fugiu. Ele acabou sendo contido pelos policiais a cerca de 100 metros de onde o veículo estava parado. O outro ocupante do carro também foi detido.

Além de resgatar o refém, durante a vistoria a PRF encontrou um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.

Veículos roubados

O carro fiscalizado havia sido roubado em Curitiba, no último mês de agosto. Por volta das 16h, uma equipe da Polícia Civil localizou o caminhão roubado, na BR-116, em Colombo (RMC), mas sem a carga, que era de alimentos.

A dupla foi detida pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo, resistência, receptação e conduzido para a Polícia Civil em São José dos Pinhais, para o registro dos crimes.