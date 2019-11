Um novo caso de maus tratos contra animais foi descoberto pela Polícia Civil do Paraná. A delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) fechou, na quinta-feira (31), um canil clandestino em Pinhais, na Metropolitana de Curitiba.

A operação contou com a colaboração de agentes do município. “Temos uma equipe com 5 denúncias diárias e a parceria com o Meio Ambiente foi essencial”, disse Danieli Guimarães, diretora da Divisão de Bem-Estar Animal.

No total, 18 cães das raças Shitzu e Yorkshire estavam em situação de maus tratos como abaixo do peso, doenças e local insalubre. “A pessoa não tinha alvará de funcionamento e ela foi autuada em flagrante por crime de maus-tratos contra animais. O animal exige cuidados”, ressaltou o delegado Matheus Laiola.

A mulher presa tem 46 anos e não teve o nome divulgado.

