Um homem de 44 anos, identificado como Márcio Veiga Ribeiro, foi preso pela Polícia Civil do Paraná suspeito de ser chefe de uma das maiores quadrilhas especializadas em roubos de cargas de Curitiba e região metropolitana. Ele foi preso em um condomínio particular, situado no bairro Estados, no município de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Contra ele constavam dois mandados de prisão em aberto.

+Caçadores! Quase sem sinalização, trecho de avenida é perigo constante pra moradores

Os policiais civis investigavam roubos a agências bancárias quando chegaram até o suspeito. Conforme apurado, o homem tem uma extensa ficha criminal desde o ano de 2006, com antecedentes por crimes de roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça.

O homem encontra-se preso à disposição da Justiça.