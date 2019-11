A fuga de 15 detentos da Delegacia da Polícia Civil de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desse sábado (16), vem na semana posterior à interdição da carceragem do local. Por ordem judicial, o local deveria ter sido fechado e os presos transferidos, conforme revelou a Polícia Civil. Lá, estavam detidas 35 pessoas, em espaços que seria para apenas 8.

Conforme a polícia, o agente que estava de plantão não era destinado àquela função e foi rendido enquanto levava alimentação para os detentos. Ele foi agredido e teve sua arma roubada. Os fugitivos ainda levaram uma submetralhadora, armas de grosso calibre, pistolas, munição e uma quantidade de drogas, que foram aprendidas e estavam na unidade.

Para a advogada Isabel Kugler Mendes, presidente do Conselho da Comunidade da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a fuga da Delegacia de Piraquara já era esperada. “A situação não é nenhuma surpresa. Temos 39 mil presos e apenas 20 mil vagas no sistema penitenciário do estado, mas vai levar para onde esses presos? As pessoas precisam entender que na atual situação ir para prisão é como entrar para uma escola do crime, principalmente para quem comete delitos menores. Nessas condições não há como presos serem recuperados e as famílias também sofrem ainda mais”, argumenta.

Familiares

Durante manhã deste sábado, o pai de um detento, que não quis ser identificado, aguardava informações para saber se o filho havia participado da fuga ou se permaneceu preso na delegacia. Ele explicou que o filho havia sido preso há cerca de duas semanas, por furto, e estava preocupado com superlotação do local. “Dizem que lá dentro é um inferno. Está superlotado, num lugar para oito pessoas tem mais de 30. A gente só quer saber se nossos parentes estão vivos”, disse.

Velho problema

Em julho 2018, a Tribuna denunciou as condições dos presos na Delegacia de Piraquara. Os detentos gravaram um vídeo reclamando da superlotação na cadeia e mostrando as condições do espaço. Num espaço para 18 pessoas, eles alegavam que eram 90 presos, na época. Eles cobraram que autoridades tomassem uma providência.

O vídeo mostra pessoas em pé, apertadas umas ao lado das outras, praticamente sem espaço para nada. Um porta voz do grupo disse que, além da superlotação, as condições sanitárias eram péssimas.

Desde a semana passada, a Delegacia de Piraquara, onde ocorreu a fuga, está interditada por ordem judicial, segundo a própria Polícia Civil. A reportagem não conseguiu contato com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) para falar sobre a interdição judicial.

Ajuda da população

A Polícia Civil trabalha na busca dos fugitivos e pede ajuda à população para capturar todos eles. Foram divulgados nomes e fotos de todos. Caso alguém tenha alguma informação do paradeiro de qualquer um deles, a polícia orienta que ligue para os telefones 190 ou 197. A ligação é anônima.