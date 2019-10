Um advogado de São Paulo foi preso em flagrante dentro do fórum de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, por extorquir um empresário do bairro Cajuru, em Curitiba. A vítima teve um relacionamento extraconjugal com a mulher de um dos clientes do advogado e foi chantageada a pagar mais de R$ 25 mil para que o caso não chegasse aos ouvidos da família.

A prisão foi feita pela Polícia Civil na tarde desta terça (2). No momento em que foi flagrado, o advogado recebia R$ 2,5 mil em dinheiro do empresário, que deveria ainda assinar um “contrato de perdão de dívida” de aproximadamente R$ 24 mil.

“Com medo de que esses fatos pudessem ser expostos aos seus familiares e já constrangido por essas exigências indevidas, a vítima procurou a polícia e nós constatamos ameaça”, declarou o delegado Wallace Brito, que conduzia as investigações há cerca de um mês.