Por que a isenção de R$ 5 mil não vale para a declaração do IR 2026?

Desde janeiro de 2026, pessoas que ganham até R$ 5 mil mensais não pagam mais Imposto de Renda na folha de pagamento. Porém, essa isenção não vale para a declaração do IR 2026, que está sendo entregue agora. O motivo é que a declaração atual se refere aos rendimentos de 2025, quando a nova regra ainda não existia.

Por que a isenção de R$ 5 mil não vale para a declaração de 2026?

Porque a declaração do IR 2026 trata dos rendimentos recebidos ao longo de 2025, antes da nova lei entrar em vigor. A isenção só começou a valer em 1º de janeiro de 2026. Isso acontece por causa do princípio da anterioridade, que impede que benefícios fiscais retroajam para alcançar fatos passados.

Quando a nova isenção vai aparecer na declaração?

A isenção de R$ 5 mil vai aparecer na declaração do IR 2027, que será entregue no próximo ano. Essa declaração vai se referir aos rendimentos recebidos ao longo de 2026, quando a nova regra já estará valendo. Só então o benefício estará completo para os contribuintes.

Quem ganha menos de R$ 5 mil precisa declarar em 2027?

Pode ser que sim. Mesmo quem não paga imposto pode ser obrigado a declarar, dependendo de outros critérios. É preciso observar o limite de obrigatoriedade de rendimentos tributáveis no ano e outras regras que podem exigir a declaração, independentemente de estar isento do pagamento.

Qual é o limite para não declarar o IR em 2026?

Neste ano, está isento de declarar quem recebeu em média até R$ 2.428,80 por mês em 2025 e não se encaixa em outros critérios de obrigatoriedade. Existe ainda um desconto simplificado mensal de R$ 607,20, fazendo com que quem recebe até R$ 3.036 fique isento de pagar o imposto.

Há desconto progressivo para quem ganha mais de R$ 5 mil?

Sim. A nova regra prevê um desconto progressivo para quem recebe salário de até R$ 7.350 mensais. Esse benefício também começou a valer em janeiro de 2026 na folha de pagamento, mas só aparecerá na declaração do IR 2027, referente aos rendimentos de 2026.