PSB fica fora da disputa pelo Governo do Paraná e pelo Senado em 2026

O PSB do Paraná decidiu que não lançará candidato ao Governo do Estado nas Eleições de 2026. A definição foi tomada em reunião interna realizada nesta segunda-feira (20), de forma online, e mantém a estratégia adotada pelo partido nas eleições estaduais de 2022.

Além de abrir mão da disputa pelo Palácio Iguaçu, a legenda também não terá candidatos ao Senado no estado nem à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A prioridade da sigla será concentrar esforços na eleição de deputados federais.

À Tribuna do Paraná, a assessoria do partido informou que o PSB disputará o pleito sem formar coligações, repetindo a postura adotada na última eleição estadual.

Atualmente, o principal representante do PSB paranaense é o senador Flávio Arns, eleito em 2018. Apesar de integrar a base de apoio do governo federal, o partido optou por não entrar na disputa majoritária no estado.

No cenário nacional, o PSB integra a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vice-presidente Geraldo Alckmin, filiado à legenda, deverá novamente compor a chapa presidencial como candidato à vice-presidência nas eleições de outubro.