O ex-presidente Lula, preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, deu entrevista à France 24, emissora de TV francesa. Entre outros assuntos, segundo a revista Época, Lula declarou que quer se casar quando sair da prisão. O ex-presidente já pode progredir para o regime semiaberto.

Lula ainda criticou a política do presidente Jair Bolsonaro sobre a questão ambiental ao dizer que o atual presidente “não gosta dos índios”, e desconversou sobre ser candidato à Presidência da República: “Eu não vou dizer se sou candidato ou não. Vou deixar o tempo fazer o seu trabalho para ver o que vai acontecer”. No vídeo, Lula também diz que “quer provar que os ladrões são os que me [o] prenderam”.