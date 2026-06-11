Zeus fareja e PM encontra 340 kg de maconha e milhares de “canetas” em ônibus no Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 340 quilos de maconha, medicamentos de origem irregular e aparelhos eletrônicos na tarde desta quarta-feira (10), durante fiscalização em um ônibus interestadual na PR-444, em Rolândia, no Norte do Estado. A ação integrada envolveu equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e servidores da Receita Federal.

A apreensão aconteceu durante mais uma fase da Operação Omnis, realizada de forma conjunta entre equipes da ROTAM da 2ª Companhia do BPRv e do Canil da 4ª Companhia do BPRv. Durante a fiscalização do ônibus interestadual, os policiais identificaram indícios que levantaram suspeitas sobre a possível existência de compartimentos ocultos no veículo.

Com o apoio do cão de faro Zeus, do Canil da 4ª Companhia do BPRv, foi realizada uma varredura minuciosa no coletivo. O animal indicou uma área localizada no assoalho, logo atrás do posto do motorista. Após a remoção parcial da estrutura, os policiais localizaram diversos tabletes de substância análoga à maconha, além de caixas contendo medicamentos para emagrecimento e aparelhos eletrônicos.

As informações são da Agência Estadual de Notícias.

Motoristas são presos em flagrante

Diante da constatação do flagrante, os dois motoristas do ônibus receberam voz de prisão e foram informados de seus direitos constitucionais. A Polícia Federal foi comunicada sobre a ocorrência e orientou a qualificação dos passageiros e a condução dos dois suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, até a delegacia competente para os procedimentos de polícia judiciária.

No total, foram apreendidos 340 quilos de maconha, 1.200 unidades de tirzepatida, 14 caixas de GHK-CU, 22 aparelhos celulares iPhone, um aparelho Samsung e um aparelho Motorola. O ônibus utilizado para o transporte da carga ilícita também foi apreendido.