Com o retorno das aulas presenciais agendado para o dia 18 de fevereiro, o governo do Paraná está investindo um total de R$ 5,9 milhões em equipamentos para prevenção à Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed). Ao todo, a rede estadual conta com 2.132 escolas nos 399 municípios do Paraná. Na rede municipal as aulas voltam também dia 18, de forma híbrida.

O valor refere-se ao gasto para o início do ano letivo. A Seed informa que o investimento pode subir ao longo do ano, “se houver necessidade”. Foram adquiridos pela pasta e distribuídos para as mais de 2 mil escolas 21.836 galões de 5 litros de álcool gel; 25.167 galões de 5 litros de álcool líquido 70%; 6.942 termômetros; 31.749 dispensers e 16.343 macacões de limpeza, além de mais de 2,1 milhões de máscaras de tecido (duas para cada estudante).

Conforme anunciado em dezembro do ano passado, o retorno às aulas se dará de forma híbrida, ou seja, com parte dos alunos de uma mesma turma presencialmente, seguindo um protocolo de prevenção à Covid-19, e outra parte acompanhando as atividades remotamente, pela internet. Haverá revezamento entre os dois grupos para o comparecimento às salas de aula.

Nas escolas, os alunos precisarão passar por aferição de temperatura na entrada, ficar a pelo menos 1,5 metro de distância entre si, além de usar as máscaras fornecidas pelo governo.

As aulas curriculares presenciais estão suspensas na rede estadual de educação do Paraná desde o dia 20 de março de 2020. A partir de 6 de abril, a Seed implantou um modelo de ensino à distância, batizado de Aula Paraná, com aulas em vídeo pela internet e pela TV aberta, além de salas virtuais no Google Classroom.

No dia 19 de outubro, 54 escolas estaduais de 30 municípios voltaram a receber alunos presencialmente, mas apenas para aulas extracurriculares, e também sob um protocolo sanitário definido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Sesa, nesta terça-feira (12), o Paraná tinha confirmado um total de 480.128 casos de Covid-19 e 8.811 óbitos desde o início da pandemia.