Tradicional empresa de ônibus do Paraná começa a operar viagens internacionais

Uma das empresas de transporte rodoviário mais tradicionais do Paraná acaba de dar um passo inédito em sua história. A Viação Garcia, com sede em Londrina, passou a operar viagens internacionais e agora terá linhas ligando cidades brasileiras a destinos na Argentina e no Chile.

A entrada no mercado internacional foi viabilizada pela aquisição da JBL Internacional, empresa gaúcha especializada em rotas rodoviárias de longa distância na América do Sul. Com a operação, a Garcia assume trajetos já consolidados e amplia a atuação para além das fronteiras brasileiras.

Conforme a empresa, esta será a primeira vez que a marca atuará em viagens internacionais de passageiros.

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Quais são os novos destinos da Viação Garcia

Entre as rotas que passam a ser operadas pela Viação Garcia estão ligações entre cidades brasileiras e Buenos Aires, na Argentina, além de Santiago, no Chile.

Os novos itinerários incluem viagens saindo de Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro e Balneário Camboriú com destino à capital argentina.

Outra linha fará a ligação entre o Rio de Janeiro e Santiago. Além disso, a empresa também informou que haverá opções de viagens conectando Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre aos dois destinos internacionais.

As operações começaram neste mês de julho.

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Expansão da empresa paranaense

Conforme a Viação Garcia, a internacionalização faz parte da estratégia de crescimento da companhia, que atua em sete estados brasileiros e é uma das maiores empresas do setor no país.

Com sede em Londrina, a Viação Garcia integra um grupo que também reúne as empresas Brasil Sul, Santo Anjo e LondriSul. Além do transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, o grupo atua nos segmentos de turismo, fretamento, transporte urbano, encomendas e venda de ônibus seminovos.