Segurança Pública

Quadrilha com 22 pessoas é denunciada por 121 crimes em ônibus de Curitiba

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 13/07/26 15h39
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Ônibus metropolitano em circulação na capital.
Ônibus metropolitano em circulação na capital. Foto: Jonathan Campos / arquivo Gazeta do Povo.

Um grupo de 22 pessoas, investigado por associação criminosa, furtos qualificados e estelionatos cometidos dentro dos ônibus de Curitiba foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) nesta segunda-feira (13). Segundo o MPPR, a denúncia abrange a prática de 121 crimes.

Também foram denunciadas práticas criminosas semelhantes por pessoas do mesmo grupo em Londrina, na região Norte do estado.

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A denúncia criminal, oferecida pela 6ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba, foi apurada após a análise do sistema de identificação facial das imagens do transporte público da capital, que indicaram o uso de cartões de transporte e de crédito furtados pelos investigados.

Segundo a denúncia, os principais alvos do grupo eram idosos, vítimas de ações rápidas. Os cartões furtados foram recuperados durante a investigação. Também foi apreendida, em posse do grupo, uma máquina de cartão.

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