Neste domingo (27), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) aplica as provas da 1ª fase do vestibular 2019/2020. Ao todo, a instituição oferece 5.628 vagas distribuídas em 129 cursos de graduação. Os exames começaram às 14 horas nos campus de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo e seguem até às 19h30. São cerca de 38 mil candidatos concorrendo às vagas.

No Campus Politécnico, 2.741 candidatos fizeram a prova da 1° fase do vestibular. Com o trânsito lento no Jardim das Américas, muitos dos estudantes resolveram evitar atrasos e chegaram com bastante antecedência ao local de provas.

+Viu essa? Correria minutos antes do fechamento dos portões no Vestibular UFPR

As jovens Pâmela Boiko e Sabrina, ambas com 17 anos, chegaram ao Centro Politécnico ao meio-dia. “A gente aproveitou para conversar, tirar um pouco do nervosismo e chegar na prova tranquilas”, explicou Pâmela. As duas estudam juntas há três anos e prestam vestibular para o curso de Engenharia de Produção.

A fim de evitar nervosismo, os pais do estudante Adalberto José de Oliveira Junior, de 16 anos, almoçaram cedo e acompanharam o filho, que é candidato treineiro do curso de Engenharia Civil, até o local da prova. A mãe, Eliane Criz Alves, de 43 anos, e o pai Adalberto José de Oliveira, 49, incentivam o jovem desde pequeno nos estudos.

Para o estudante, a escolha do curso foi complicada. “Depois que fiz a inscrição para Engenharia Civil, decidi que é Medicina que eu quero mesmo. A gente tem que escolher o que mais gosta, mas precisa estar atento ao mercado. Ainda bem que ainda tenho tempo para escolher e me decidir até ano que vem”, comentou o jovem, aliviado.

Com o fechamento dos portões, às 13h30, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca conversou com estudantes antes da entrega das provas e desejou a todos boas provas. “Eu quero dizer que a gente está muito ansioso para receber os novos estudantes do ano que vem com os braços abertos e com todo o carinho. Vocês é que fazem a universidade se manter jovem todo ano”, salientou Fonseca, que ainda lembrou que a instituição comemorou recentemente seu centenário.

Corte de verbas

O vestibular deste ano, de acordo com o reitor, deve ser marcado por estabilidade. As regras para a aplicação da prova não sofreu modificações significativas. Para ele, a novidade está em — apesar de a instituição passar por uma crise — oferecer mais vagas para a comunidade esse ano: são 5.628 vagas abertas para 2020, em comparação 5.421 vagas oferecidas no ano anterior.

De acordo com Fonseca, os cortes de verba que as instituições federais sofreram este ano não afetou o o processo seletivo. “O vestibular é sempre um processo autossustentável. Eu preciso dizer que na verdade o número de isentos dobrou neste processo de vestibular, mas em nenhum momento o vestibular foi questionado ou foi colocado em questão e o processo de vestibular segue estável como absolutamente sempre foi”, ponderou o reitor.

Provas

A primeira fase do vestibular consiste em 90 questões objetivas com conteúdo de ensino médio. A lista dos candidatos aprovados nesta fase será divulgada no dia 13 de novembro e as provas da segunda fase serão realizadas nos dias 24 e 25 de novembro.

O gabarito será divulgado ainda neste domingo (27) no site do Núcleo de Concursos da UFPR por volta das 21 horas. O resultado final do vestibular está programado para o início do mês de janeiro, com tradicional banho de lama no Setor de Ciências Agrárias.