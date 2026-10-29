Vestibular da UFPR bate recorde e traz mudanças importantes; prova será no domingo

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) realiza neste domingo (1º de novembro) as provas do Vestibular 2027. Esta edição marca o maior número de candidatos dos últimos seis anos, com 43.290 inscritos disputando uma vaga no ensino superior — um crescimento de 9,4% em relação ao processo seletivo anterior.

Do total de participantes, quase metade (48%) cursou todo o ensino médio na rede pública. A principal novidade deste ano é o formato de fase única. Os candidatos terão 5 horas e meia para responder 80 questões de múltipla escolha e elaborar duas redações (uma longa e uma curta).

Para que tudo corra sem imprevistos, o diretor do Núcleo de Concursos da UFPR, professor Marco Antonio Randi, faz um alerta fundamental sobre os horários de acesso. “O mais importante para as pessoas que vão fazer a prova é que elas não se esqueçam de levar um documento de identificação com foto.

Outra coisa importante é chegar antes da 1h30 da tarde, que é o horário de fechamento dos portões. E quando a gente fala em portão, não é o portão de entrada do campus, mas sim o portão do prédio onde a pessoa vai fazer a prova”, destaca o diretor Marco Antonio Randi.

Os portões dos prédios abrem às 12h40 e fecham pontualmente às 13h30. A aplicação das provas começa às 14h em 10 cidades paranaenses, além de Joinville (SC) e Santa Maria (RS). Ao todo, 3.178 colaboradores atuam na organização do concurso.

O que levar e regras na sala

Para fazer a prova, é obrigatório apresentar documento oficial original com foto. São aceitos documentos físicos como:

RG,

CNH

Passaporte

Carteira de Trabalho)

Documentos digitais diretamente no aplicativo oficial (como CNH Digital, e-Título ou RG Digital). Print de tela ou foto do documento não são aceitos.

Na parte de material, o candidato deve levar caneta esferográfica transparente de escrita grossa e tinta preta, lápis (lapiseiras são proibidas), borracha e apontador. Celulares e aparelhos eletrônicos devem ser desligados e guardados no envelope de segurança fornecido na sala.

Ensalamento e transporte em Curitiba

A orientação do Núcleo de Concursos é consultar o ensalamento com antecedência no site oficial (nc.ufpr.br) e salvar o comprovante no celular ou impresso. Como não haverá equipes informando locais de prova nos portões, o candidato precisa saber exatamente a sala antes de sair de casa.

Para facilitar o deslocamento na capital, a Urbs ativará operações especiais de ônibus no domingo. A linha Fazendinha/PUC circulará com viagens de ida e volta atendendo à PUC, ponto com o maior número de candidatos.

Também haverá uma linha especial ligando o Terminal do Cabral à PUC. A recomendação é sair de casa cedo para evitar congestionamentos ou atrasos.