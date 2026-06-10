Vereador mais votado de Curitiba, Jasson Goulart lança pré-candidatura como deputado estadual

O vereador Jasson Goulart (Republicanos) lançou oficialmente nesta terça-feira (09/06) sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições deste ano. O jornalista foi o vereador mais votado para a Câmara Municipal de Curitiba nas eleições de 2024 (obteve 21.684 votos) e agora tenta uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná.

“Cada projeto aprovado, cada recurso articulado e cada demanda atendida carregam a confiança de milhares de pessoas que acreditaram nesse trabalho. E por isso essa noite teve um significado e momento especial: colocar meu nome à disposição do Paraná como pré-candidato a deputado estadual”, disse o vereador em suas redes sociais.

O evento contou com a participação do pré-candidato ao senado pelo Republicanos, o presidente da Assembleia Alexandre Curi. “Jasson já mostrou que fez um bom trabalho por Curitiba. Agora tem a oportunidade de levar esse mesmo compromisso para o Paraná inteiro, dentro da Assembleia Legislativa”, disse.