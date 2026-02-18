Verão Maior movimenta R$ 686 milhões no comércio do Litoral do Paran

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná 2025/2026 registrou movimentação recorde de R$ 686 milhões no comércio do Litoral paranaense entre dezembro e janeiro, um aumento de 10,3% em relação ao ano anterior. Os dados são baseados nas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) emitidas na região.

Pontal do Paraná teve o maior crescimento, com alta de 13,9%, movimentando R$ 210 milhões. Matinhos, sede do palco principal do evento, registrou aumento de 11,8%, chegando a R$ 234 milhões. Guaratuba teve crescimento de 5,93%, atingindo R$ 240 milhões.

O número total de notas fiscais emitidas nos três municípios aumentou 6,2%, chegando a 7,42 milhões. Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), cada R$ 1 investido pelo governo estadual no festival gerou retorno de R$ 1,19 na economia local.

O evento também impactou o mercado de trabalho, com estimativa de geração de 2.368 empregos diretos e indiretos. Dados do Banco Central mostram que os três municípios receberam R$ 287 milhões via Pix entre 1º e 19 de janeiro de 2026, com média diária superior ao período pré-temporada.