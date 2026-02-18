Shows nacionais já tem data para voltar ao litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após o sucesso de mais uma grande rodada de shows nacionais (e internacionais) nas areias da praia de Matinhos, no litoral do Paraná, durante o Verão Maior 2026, agora é a praia de Guaratuba que se prepara para receber estrelas da música brasileira. Entre os dias 29 de abril e 3 de maio, inclusive no feriado do Dia do trabalhador), acontece a Expo Guaratuba, que celebra o aniversário do município (dia 29 de abril).

A programação começa com a dupla Bruno e Barretto na quarta-feira, seguida por Felipe Araújo na quinta, João Neto e Frederico na sexta-feira (feriado), Di Paullo e Paulino no sábado e Us Agroboy no domingo, fechando a programação da festa. A outra atração será um rodeio, além de feira com produtores locais e praça de alimentação.

Haverá também os concursos da Rainha da ExpoGuaratuba e da Pequena Boiadeira. Uma vantagem para quem pensa em prestigiar o evento é que, em tese, a Ponte de Guaratuba já estará liberada, facilitando as entradas e saídas de visitantes ao município.

A entrada para os shows será gratuita! No entando, haverá venda de ingressos para camarotes ao preço de R$ 3 mil, válidos para os 5 dias de atrações. O Camarote comporta até 10 pessoas. Informações no perfil do evento!