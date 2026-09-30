Ventos de 100 km/h: temporal causa apagão, destrói hangar e mata homem no Paraná

Mais de 105 mil residências e estabelecimentos do Paraná, especialmente na região Oeste, iniciam a quarta-feira (30) sem energia elétrica. Além do apagão, a linha de instabilidades que trouxe novamente tempestades ao estado nesta terça-feira (29) deixou danos, como destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos, em pelo menos 30 cidades. Durante os temporais, uma pessoa morreu.

Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), durante a noite, as rajadas de vento mais intensas ultrapassaram os 80 km/h. Em Ubiratã, no Centro-Oeste, os ventos chegaram a 85 km/h às 21h45. Santa Helena, com 82,1 km/h às 19h45, e Guaíra, com 80,3 km/h às 20h15, também registraram rajadas acima dos 80 km/h.

Ao longo do dia, no entanto, as rajadas ultrapassaram os 100 km/h. Às 16h, Umuarama registrou ventos de 101,5 km/h. Segundo informações apresentadas pelo Bom Dia Paraná, da RPC TV, um possível tornado está sendo investigado na região.

Durante o temporal, a estrutura de uma quadra coberta de um clube privado cedeu e matou um homem de 42 anos que praticava tênis no local. Outro homem, de 41 anos, ficou ferido, com fraturas na clavícula e nas costelas. Ele está internado no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Umuarama, e o quadro é considerado estável.

Em Toledo, onde os temporais também foram acompanhados de ventos intensos, a estrutura de um hangar foi danificada, assim como aeronaves que estavam no aeroporto municipal. Estruturas metálicas foram arrancadas e arremessadas para o meio da PR-182.

Em São Miguel do Iguaçu, as tempestades deixaram 100 pessoas desalojadas após deslizamentos provocados pela enxurrada e pelos ventos. As famílias estão abrigadas no ginásio municipal. Já em Piraí do Sul, cidade que foi atingida por um tornado neste ano, casas foram destelhadas e árvores caíram, danificando propriedades na área rural do município.

Volume de chuva

Apesar das intensas rajadas de vento, os volumes de chuva foram inferiores aos registrados em instabilidades anteriores. Até a noite desta terça-feira, o maior acumulado havia sido registrado em Cruzeiro do Oeste, com 45,6 milímetros até as 21h. Em Nova Prata do Iguaçu, o acumulado também superou os 42 mm. Foz do Iguaçu e Cruzeiro do Iguaçu registraram volumes acima dos 38 mm.

Nesta quarta-feira (30), todo o Paraná permanece em alerta laranja para tempestades. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. O alerta também indica risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

A previsão do Simepar indica que as tempestades devem perder força ao longo desta quarta-feira. Já no domingo (4), uma nova frente fria deve voltar a provocar tempestades intensas em todo o estado.