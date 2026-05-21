Veja quais são as três piores cidades do Paraná em qualidade de vida

O município de Nova Laranjeiras registrou o pior desempenho do Paraná no Índice de Progresso Social (IPS) de 2026, um ranking nacional que avalia o bem-estar da população em todas as 5.570 cidades do Brasil. Localizado na região Centro-Sul do estado, o município ficou na 5.452ª posição no levantamento geral, atingindo a nota 51,25.

O IPS utiliza 57 indicadores sociais e ambientais para medir a qualidade de vida local, com pontuações que variam de 0 a 100. O estudo analisa componentes considerados essenciais como:

Nutrição e Cuidados Médicos Básicos;

Água e Saneamento;

Moradia e Segurança Pessoal;

Acesso ao Conhecimento Básico, à Informação e à Comunicação;

Saúde, Bem-Estar;

Qualidade do Meio Ambiente.

No caso de Nova Laranjeiras, a maior parte dos indicadores foi classificada com as cores amarela (neutra) e vermelha (fraca). Atualmente, a cidade tem uma população de 12.298 habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 30.766,95, segundo os dados mais recentes do IBGE, referentes a 2023.

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Outras cidades do Paraná com nota baixa no IPS

Atrás de Nova Laranjeiras, a segunda pior nota do estado ficou com Coronel Domingos Soares, no Sudoeste paranaense. O município ocupou a 5.383ª colocação nacional, com média de 52,13. Assim como o líder negativo do ranking, a cidade teve a maioria de seus indicadores pintada de amarelo e vermelho. O município conta com cerca de 5.427 habitantes e PIB per capita de R$ 60.612,12.

O terceiro índice de qualidade de vida mais baixo do Paraná foi registrado em Laranjal, na região central. Com nota 53,70, a cidade ficou na 5.200ª posição do ranking nacional. Laranjal possui aproximadamente 5.525 moradores e um PIB per capita de R$ 22.711,86.

Curitiba, Cornélio Procópio e Maringá ficam no topo da lista de qualidade de vida

Apesar da colocação baixa de algumas localidades, o Paraná se destacou no cenário nacional com uma nota geral de 65,21, consolidando-se como o quarto estado com a melhor qualidade de vida do país. O topo do ranking estadual é liderado pelo Distrito Federal (70,73), seguido por São Paulo (67,96) e Santa Catarina (65,58).

O bom desempenho paranaense é reflexo da realidade da maioria das cidades: o levantamento aponta que 68% dos municípios do estado — o equivalente a 271 das 399 cidades — alcançaram notas consideradas elevadas. Outros 30,8% (123 municípios) apresentaram desempenho intermediário.

O grande destaque do estado ficou com Curitiba, que conquistou o primeiro lugar entre todas as capitais brasileiras, registrando a nota 71,29.

O Paraná também mostrou força no interior, com duas cidades no grupo dos 20 municípios com os melhores indicadores sociais e ambientais do Brasil:

Cornélio Procópio: Localizada no Norte do estado, a cidade alcançou a 9ª posição nacional, com nota 71,16.

Localizada no Norte do estado, a cidade alcançou a 9ª posição nacional, com nota 71,16. Maringá: No Noroeste paranaense, o município garantiu o 15º lugar no país, com média de 70,87.