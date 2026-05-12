Veado-catingueiro ferido após ataque de cães volta à natureza no Paraná

Um veado-catingueiro (Subulo gouazoubira) voltou para a natureza nesta terça-feira (12/05), após ter sido resgatado por ser perseguido por cães em Irati, na região Centro-Sul do Paraná. O animal havia sido encontrado ferido por moradores no último domingo (10/05), em uma rua da cidade, e o caso mobilizou equipes da Polícia Ambiental.

Após o resgate, o mamífero foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) da Unicentro, em Guarapuava, onde recebeu atendimento veterinário. Segundo os técnicos, o veado, um macho jovem de 11 quilos, apresentava ferimentos no rosto e em uma das pernas.

Ele passou por tratamento com anti-inflamatórios e antibióticos antes de ser considerado apto para voltar ao habitat natural. Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) participaram da ação nesta terça.

O veado-catingueiro é uma das espécies de cervídeos mais comuns do Brasil, apesar de sofrer pressão causada pela perda de habitat, atropelamentos e caça. O animal é de pequeno porte, possui grandes orelhas arredondadas e pelagem que varia entre tons acinzentados e marrons. Machos adultos apresentam chifres, enquanto as fêmeas costumam ter coloração mais clara.

A espécie pode pesar entre 11 e 30 quilos e é encontrada em países como Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

Como ajudar animais silvestres

O IAT orienta que, ao encontrar animais silvestres feridos ou em situação de risco, a população acione os órgãos responsáveis e evite qualquer tentativa de manejo por conta própria. As denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria do instituto ou pelo Disque Denúncia 181. A recomendação é informar com precisão o local e as condições do animal para agilizar o atendimento das equipes.