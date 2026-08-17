Vazamento de gás tóxico em empresa de Paranaguá mobiliza bombeiros

Nesta segunda-feira (17), foi registrado o vazamento de amônia em uma empresa de Paranaguá, no litoral do Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) identificaram cinco pessoas que tiveram contato leve com o produto.

Elas foram avaliadas pelas equipes de emergência. Duas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros e duas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para avaliação médica. A última recusou encaminhamento, de acordo com a nota do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros isolaram a área e identificaram um ponto de escape do gás. Eles fecharam a válvula para interromper o vazamento e eliminar outros riscos. Mesmo após o controle da situação, a área ainda passou por procedimentos de segurança necessários.

O Instituto Água e Terra (IAT) também foi acionado para acompanhamento da ocorrência. Em nota à Tribuna do Paraná, o IAT afirmou que a situação foi controlada. Até o momento, não houve registro de danos ambientais.

Além disso, a entidade reforçou que a empresa está colaborando com todo o processo e vai apresentar um plano de segurança para evitar episódios semelhantes.

Amônia é tóxica

Em temperatura ambiente, a amônia se apresenta como um gás incolor, mas com um odor característico. É solúvel em água e utilizada por diversos setores industriais, como na produção de fertilizantes e como base para a fabricação de plásticos.

A amônia, entretanto, é altamente tóxica e corrosiva. O contato com o gás ou vapores em alta concentração irrita os olhos, o nariz e a garganta. A inalação pode causar queimaduras químicas e edema pulmonar.