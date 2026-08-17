Parque do Paraná revela espécies inéditas e raras

Um levantamento revelou espécies que só existem no Parque de Natureza Buraco do Padre, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O estudo, conduzido por 23 pesquisadores, identificou espécies inéditas, aves endêmicas da Mata Atlântica e vegetação ameaçada de extinção.

Entre os principais achados da pesquisa está a descoberta de duas novas espécies de invertebrados encontradas no interior da furna: uma aranha-pirata, identificada como Mimetus penicillatus (Theridiidae), e um besouro Myllaena sp. nov. (Staphylinidae), gênero que possuía apenas uma espécie conhecida no Brasil até então.

O estudo também identificou 170 espécies de aves, quase 40% de toda a avifauna registrada nos Campos Gerais. Dessas, 41 são exclusivas da Mata Atlântica. Outras 45 são migratórias e quatro são consideradas ameaçadas de extinção.

No interior da furna, foram encontradas duas espécies de andorinhões, o taperuçu-de-coleira-branca (Streptoprocne zonaris) e o taperuçu-de-coleira-falha (Streptoprocne biscutata). Os pesquisadores estimam uma população de cerca de mil indivíduos, o que demonstra que o local é um refúgio para a fauna.

Em relação à vegetação, foram identificados 27 táxons – classificação de grupos de seres vivos. Desses, 15 estão ameaçados de extinção.

Importância do Parque Buraco do Padre

“Estamos falando de um ambiente único, que abriga espécies raras e até desconhecidas pela ciência”, afirma o gestor do Parque, Álvaro Fernandes Dias Filho. Ele acrescenta que os dados revelam que o Buraco do Padre consegue proporcionar visitação e uso público sem oferecer riscos à fauna ou à flora locais.

“Além da relevância ambiental, o PME do Buraco do Padre possui caráter pioneiro. Trata-se de um dos poucos estudos desse tipo desenvolvidos dentro de um parque no país conduzido pela iniciativa privada, e o primeiro voltado a uma cavidade arenítica do Sul do Brasil”, comenta o coordenador técnico do estudo pela empresa Geodiversidade Soluções Geológicas, Henrique Pontes.

Plano de manejo

A pesquisa faz parte do Plano de Manejo Espeleológico (PME) da Furna do Buraco do Padre e reforça a importância ambiental e científica da área. A equipe reuniu especialistas de 10 áreas científicas diferentes, coordenados pela empresa Geodiversidade Soluções Geológicas.

Os trabalhos começaram em 2024 e já estão na fase final. O plano está previsto pela Resolução nº 347 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), de 2004. O instrumento estabelece diretrizes para conservação, uso sustentável e monitoramento de cavidades naturais subterrâneas, como furnas, cavernas, grutas e fendas. O objetivo é buscar um equilíbrio entre a preservação ambiental, o turismo e a pesquisa científica.