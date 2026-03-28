Valores da gasolina e do diesel S10 no Paraná superam a média nacional

Um novo levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta sexta-feira (27/3), apontou que o valor médio da gasolina comum em Curitiba chegou a R$ 7,14 por litro. No Paraná, a média é de R$ 6,94, acima do índice nacional, que está em R$ 6,78.
Na capital, a pesquisa considerou 48 postos. O menor preço encontrado foi de R$ 6,65, enquanto o maior chegou a R$ 7,19. Já no estado, onde 269 postos foram analisados, o menor valor registrado foi de R$ 6,09 por litro, evidenciando a variação significativa entre as regiões.
A gasolina aditivada também apresenta alta. A média estadual é de R$ 7,05, mas Curitiba lidera como a mais cara, com R$ 7,35 por litro. A diferença entre as maiores cidades do estado pode chegar a R$ 0,68, como no comparativo com Cascavel.
O etanol segue a mesma tendência. Curitiba registra o maior preço médio, de R$ 5,13, acima da média estadual de R$ 4,83. Já Londrina apresenta o menor valor, com R$ 4,59, seguida por Cascavel, com R$ 4,69.
Preço do diesel dispara no Paraná
Os valores do diesel também seguem elevados. A média do óleo diesel no Paraná é de R$ 7,42, enquanto o diesel S10 chega a R$ 7,69. Os maiores preços foram registrados em Londrina, com médias de R$ 7,54 e R$ 7,89, respectivamente.
No comparativo nacional, o óleo diesel no estado está ligeiramente abaixo da média do país, de R$ 7,45. Já o diesel S10 no Paraná supera a média nacional, fixada em R$ 7,57. Cidades como Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Maringá apresentam valores acima da média nacional para esse tipo de combustível.
No caso do diesel comum, apenas Curitiba e Ponta Grossa registram médias abaixo do índice nacional. Confira, abaixo, o valor nas diferentes regiões do estado:
|Cidade
|Gasolina comum
|Gasolina aditivada
|Óleo Diesel
|Diesel S10
|Etanol
|Paraná
|R$ 6,94
|R$ 7,05
|R$ 7,42
|R$ 7,69
|R$ 4,83
|Curitiba
|R$ 7,14
|R$ 7,35
|R$ 7,36
|R$ 7,61
|R$ 5,13
|Londrina
|R$ 6,65
|R$ 6,90
|R$ 7,54
|R$ 7,89
|R$ 4,59
|Maringá
|R$ 6,93
|R$ 7,07
|R$ 7,52
|R$ 7,82
|R$ 4,81
|Ponta Grossa
|R$ 6,97
|R$ 7,18
|R$ 7,39
|R$ 7,73
|R$ 4,93
|Cascavel
|R$ 6,57
|R$ 6,67
|R$ 7,59
|R$ 7,69
|R$ 4,69