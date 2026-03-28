Valores da gasolina e do diesel S10 no Paraná superam a média nacional

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Um novo levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta sexta-feira (27/3), apontou que o valor médio da gasolina comum em Curitiba chegou a R$ 7,14 por litro. No Paraná, a média é de R$ 6,94, acima do índice nacional, que está em R$ 6,78.

Na capital, a pesquisa considerou 48 postos. O menor preço encontrado foi de R$ 6,65, enquanto o maior chegou a R$ 7,19. Já no estado, onde 269 postos foram analisados, o menor valor registrado foi de R$ 6,09 por litro, evidenciando a variação significativa entre as regiões.

A gasolina aditivada também apresenta alta. A média estadual é de R$ 7,05, mas Curitiba lidera como a mais cara, com R$ 7,35 por litro. A diferença entre as maiores cidades do estado pode chegar a R$ 0,68, como no comparativo com Cascavel.

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O etanol segue a mesma tendência. Curitiba registra o maior preço médio, de R$ 5,13, acima da média estadual de R$ 4,83. Já Londrina apresenta o menor valor, com R$ 4,59, seguida por Cascavel, com R$ 4,69.

Preço do diesel dispara no Paraná

Os valores do diesel também seguem elevados. A média do óleo diesel no Paraná é de R$ 7,42, enquanto o diesel S10 chega a R$ 7,69. Os maiores preços foram registrados em Londrina, com médias de R$ 7,54 e R$ 7,89, respectivamente.

No comparativo nacional, o óleo diesel no estado está ligeiramente abaixo da média do país, de R$ 7,45. Já o diesel S10 no Paraná supera a média nacional, fixada em R$ 7,57. Cidades como Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Maringá apresentam valores acima da média nacional para esse tipo de combustível.

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No caso do diesel comum, apenas Curitiba e Ponta Grossa registram médias abaixo do índice nacional. Confira, abaixo, o valor nas diferentes regiões do estado:

Cidade Gasolina comum Gasolina aditivada Óleo Diesel Diesel S10 Etanol Paraná R$ 6,94 R$ 7,05 R$ 7,42 R$ 7,69 R$ 4,83 Curitiba R$ 7,14 R$ 7,35 R$ 7,36 R$ 7,61 R$ 5,13 Londrina R$ 6,65 R$ 6,90 R$ 7,54 R$ 7,89 R$ 4,59 Maringá R$ 6,93 R$ 7,07 R$ 7,52 R$ 7,82 R$ 4,81 Ponta Grossa R$ 6,97 R$ 7,18 R$ 7,39 R$ 7,73 R$ 4,93 Cascavel R$ 6,57 R$ 6,67 R$ 7,59 R$ 7,69 R$ 4,69