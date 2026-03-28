Conta de luz segue sem taxa extra em abril

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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a conta de luz não terá acréscimo em abril de 2026, mantendo a bandeira tarifária verde pelo quarto mês consecutivo. Portanto, os consumidores não terão custos adicionais na fatura de energia elétrica.

O cenário favorável é resultado das chuvas abundantes registradas em março, que contribuíram para manter os níveis dos reservatórios das hidrelétricas em patamares satisfatórios. Com isso, a geração de energia se torna mais eficiente, reduzindo a necessidade de acionar usinas termelétricas, cujo custo de produção é mais elevado.

Sistema de bandeiras tarifárias da conta de luz

Implementado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias possui classificação que varia entre verde, amarela e vermelha, de acordo com os seguintes fatores:

1. Disponibilidade de recursos hídricos

2. Avanço das fontes renováveis

3. Necessidade de acionamento de fontes térmicas

Quando a bandeira está verde, como no caso atual, significa que as condições de geração de energia são favoráveis, não havendo custos adicionais para o consumidor.

Apesar do cenário positivo, a Aneel reforça a importância do uso consciente de energia elétrica. Evitar o desperdício não apenas contribui para a economia doméstica, mas também para a sustentabilidade do setor energético.