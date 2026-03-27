BR-277 passa por operação de engenharia neste fim de semana

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A BR-277 vai passar por operação de engenharia neste fim de semana. A EPR Litoral Pioneiro inicia uma série de intervenções nas estruturas da rodovia, começando pelo içamento de vigas para a ampliação do viaduto do Guatupê, no km 72,770, em São José dos Pinhais.

A atividade acontece entre a noite de sábado (28/03) e a madrugada de domingo (29/03), das 19h às 5h. O tráfego sentido Litoral será totalmente interditado a partir das 21h, com desvio pela marginal. No sentido Curitiba, os veículos circularão em meia pista. A avenida Marechal Hermes, sob o viaduto, também ficará bloqueada.

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A concessionária ressalta que o cronograma pode sofrer alterações devido às condições climáticas, podendo a operação ser adiada para o período entre domingo (29/03) e segunda-feira (30/03), com aviso prévio aos usuários.

Esta intervenção marca o início de um amplo projeto de melhorias na BR-277. Ao todo, 15 viadutos e pontes serão ampliados, necessitando de operações similares de içamento de vigas e interdições temporárias. As próximas estruturas a receberem intervenções serão o viaduto sobre a avenida Rui Barbosa e a ponte sobre o Rio Pequeno 2.

A concessionária prevê que estas operações ocorram a cada 15 dias, sempre com divulgação antecipada das alterações no fluxo de tráfego. Cordeiro avalia positivamente o andamento das obras: “As obras de ampliação seguem em um ótimo ritmo, conforme o cronograma. A colaboração dos motoristas e dos moradores do entorno tem sido fundamental para realizarmos um trabalho eficiente e seguro”.