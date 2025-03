Usando “shorts fake”, ciclista é preso por ato obsceno no Paraná

Em uma cena digna de um filme de comédia (ou de terror), um ciclista foi detido em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, ao ser flagrado usando apenas uma camiseta e um “shorts fake”, pintado no próprio corpo. O sujeito estava pelado da cintura para baixo.

A Polícia Militar (PM) relatou que, durante o patrulhamento, encontraram o homem vestindo apenas uma camiseta preta, com as partes íntimas cobertas apenas por uma pintura preta que imitava um shorts. Aparentemente, a ideia era enganar os desavisados, mas o motivo pode ser mais aterrorizante.

Segundo o site G1, o ciclista foi visto se “apalpando de maneira inadequada” em plena via pública, o que levou à sua detenção por ato obsceno. O caso ocorreu no domingo (9), na Rua Santa Terezinha, bem no Centro da cidade.

Quando questionado, o homem, que não apresentava sinais de distúrbio emocional, explicou que havia deixado suas roupas em um túnel de pedestres, onde também realizou a pintura corporal. No entanto, ele não revelou o motivo por trás dessa escolha artística/imoral. Após ser levado à Delegacia de Polícia Civil, o ciclista foi ouvido e liberado algumas horas depois, após assinar um termo circunstanciado.