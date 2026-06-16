Universidades estaduais oferecem 360 vagas gratuitas em cursos

As universidades estaduais de Ponta Grossa, do Oeste do Paraná e do Paraná abrem 360 vagas gratuitas para seis cursos de curta duração nas áreas de finanças, gestão de projetos, liderança, mercado, tecnologia e vendas.
As inscrições acontecem até 30 de junho, com datas variando conforme a instituição, e as aulas presenciais estão previstas para os meses de junho a setembro em Cascavel, Paranaguá, Ponta Grossa e Francisco Beltrão.
Os cursos são voltados para micros, pequenos e médios empresários, microempreendedores individuais, empreendedores informais e pessoas a partir de 16 anos interessadas em empreender. Cascavel concentra 180 vagas, Paranaguá oferece 90, Ponta Grossa disponibiliza 60 e Francisco Beltrão tem 30 vagas. Cada curso possui 12 horas de duração e inclui uma hora de mentoria presencial para aplicação prática do conteúdo.
A iniciativa integra o programa Paraná Empreende Mais, que já emitiu mais de 4 mil certificações em 2024 e superou 6 mil em 2025. Os participantes podem escolher entre diferentes áreas conforme as necessidades de seus negócios. O conteúdo abrange desde fluxo de caixa e precificação até automação, inteligência artificial e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, legislação que regula o uso de informações pessoais no Brasil.
As inscrições para Ponta Grossa e Paranaguá vão até 30 de junho, para Cascavel até 26 de junho e para Francisco Beltrão até 19 de junho. As datas das aulas variam conforme o calendário de cada universidade, com algumas ainda em definição.
Serviço
UEPG
Cidade: Ponta Grossa
Vagas: 30 – Marketing e Vendas; e 30 – Transformação Digital e Tecnologia
Inscrições: até 30 de junho – AQUI
Aulas: 11, 18 e 25 de julho
Unioeste
Cidade: Cascavel
Vagas: 30 – Finanças e Fontes de Fomento; 30 – Gestão de Pessoas e Liderança; 30 – Gestão de Projetos e Processos; 30 – Marketing e Vendas; 30 – Transformação Digital e Tecnologia; 30 – Tópicos Regionais e Mercado Local
Inscrições: até 26 de junho – AQUI
Aulas: 26 e 27 de junho; 22, 23 e 29 de julho; 20, 21 e 27 de agosto; 09, 10 e 16 de setembro; 12 e 19 de setembro
Cidade: Francisco Beltrão
Vagas: 30 – Gestão de Pessoas e Liderança
Inscrições: até 19 de junho – AQUI
Aulas: datas em fase de definição pela universidade
Unespar
Cidade: Paranaguá
Vagas: 30 – Gestão de Pessoas e Liderança; 30 – Gestão de Projetos e Processos; 30 – Transformação Digital e Tecnologia
Inscrições: até 30 de junho – AQUI
Aulas: datas em fase de definição pela universidade