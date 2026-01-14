Com mais de 200 serviços, unidade do Poupatempo Paraná inaugura em Colombo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Inaugurou nesta quarta-feira (14/01) a 11ª unidade do Poupatempo Paraná em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Localizado no Colombo Park Shopping, o espaço oferece mais de 200 serviços de órgãos estaduais e empresas públicas, facilitando o atendimento ao cidadão.

O Poupatempo de Colombo funciona das 8h às 17h, no estacionamento do Colombo Park Shopping, na Rua Dorval Ceccon, n.º 664, no bairro Jardim Nossa Sra. de Fátima. O atendimento é feito mediante agendamento prévio realizado pelo site oficial, no aplicativo para sistema Android ou diretamente nos totens disponíveis na unidade.

Para o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, a iniciativa tem como virtude contemplar todos os tipos de público ao mesmo tempo. “Para quem é mais tecnológico, o serviço pode estar na palma da mão. Para quem tem mais dificuldade com tecnologia, especialmente os mais idosos, existe o posto presencial, com atendimento avançado”, exemplificou.

“Nós queremos avançar ainda mais: estamos conversando, inclusive, com a Polícia Federal para que, no futuro, até passaporte possa ser feito dentro do Poupatempo”, disse o governador Ratinho Junior.

Serviços do Poupatempo Paraná

Com mais de 250 mil atendimentos em 14 unidades (sendo três delas em período de testes), os serviços mais procurados pelos paranaenses no Poupatempo são a emissão da 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui o Registro Geral (RG); renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e orientações para cadastro no gov.br.

Dentro do rol de serviços que o público pode buscar atendimento estão os relacionados a veículos e motoristas pelo Detran-PR; segunda via de fatura e religação de energia da Copel; adesão à fatura digital da Sanepar; obter mais informações sobre o Casa Fácil Paraná com a Cohapar; entre outros serviços de pelo menos 20 órgãos públicos, entre estaduais e municipais.

A unidade de Colombo também conta com um módulo do Descomplica Empresas, que oferece orientações sobre como abrir um negócio de forma simples e rápida. Lá é possível encontrar informações sobre enquadramento da atividade comercial, lista de documentos necessários para abertura ou regularização do empreendimento, quais órgãos serão necessários consultar, como se tornar Microempreendedor Individual (MEI) ou Microempresa (ME), entre outros serviços.

Segundo o último relatório divulgado pela Junta Comercial do Paraná (Jucepar), de janeiro a novembro de 2025 foram abertas 333 mil novas empresas no estado, 16% a mais que o registrado no mesmo período de 2024, quando foram 287 mil.

Atendimentos no Poupatempo de Colombo

O Poupatempo de Colombo abriu a fase de testes no dia 12 de dezembro. Até esta terça-feira (13/01), aproximadamente 8 mil atendimentos foram realizados pela unidade, com grau de satisfação de 99,5%. Mais da metade desses atendimentos ocorreu nos primeiros dias de 2026 – cerca de 57% do total.

“O Poupatempo reúne mais de 200 atendimentos em um só lugar. Então, a pessoa sai daqui não só com o serviço que veio buscar, mas com outros que, antes, ela precisaria resolver se deslocando para outros pontos, às vezes até para outro município”, disse a gerente de atendimento do espaço, Vanessa Moreira.

Os paranaenses que têm dúvidas sobre o Poupatempo Paraná, unidades em funcionamento e os serviços prestados pelo programa podem buscar respostas pelo WhatsApp (41) 3040-2060, disponível 24 horas por dia.

Outras unidades em funcionamento

A unidade de Colombo é a 11ª a ser inaugurada oficialmente pelo Governo do Estado e a 5ª na Grande Curitiba. Já estão em funcionamento as unidades de Curitiba (Estação e Boulevard – RMC), Londrina (Norte), Ponta Grossa (Campos Gerais), São José dos Pinhais (RMC), Maringá (Noroeste), Araucária (RMC), Foz do Iguaçu (Oeste), Cascavel (Oeste) e Umuarama (Noroeste).

Também estão em fase de testes os endereços de Guarapuava (Centro-Sul), Campo Mourão (Centro-Oeste) e o terceiro da Capital, no bairro Boa Vista.

Para este ano, estão previstas ainda as inaugurações do Poupatempo Paraná nos três endereços já em testes e também em Pinhais (RMC), Toledo (Oeste), Campo Largo (RMC), Paranaguá (Litoral), Arapongas (Norte) e Apucarana (Vale do Ivaí), completando 20 unidades espalhadas pelo estado. O cronograma é de que todas estejam operando até o fim do primeiro semestre.