Um jornal em transformação: os próximos 70 anos da Tribuna do Paraná

Em 1956, ano em que a Tribuna do Paraná foi criada, Curitiba tinha cerca de 250 mil habitantes. O que a deixaria atualmente como apenas a oitava maior cidade do Paraná. Mas na época já foi o suficiente para que o jornal caísse nas graças da população por tratar de segurança e transporte público, temas que se tornariam ainda mais urgentes na capital em crescimento. E, claro, futebol.

Ao longo de sua trajetória, o jornal traduziu em suas páginas, com linguagem popular, os grandes eventos que marcaram a vida de milhares de pessoas. Uma cena comum no centro de Curitiba eram pessoas aglomeradas ao redor das bancas lendo as manchetes da Tribuna.

O mundo mudou profundamente em pouco tempo. A Tribuna deixou de ser impressa no ano passado para se tornar totalmente digital, inaugurando uma nova fase em que a informação chega de maneira mais fácil e rápida para além de Curitiba, para todo o estado do Paraná, para milhões de pessoas.

Foi justamente por entender os anseios dos curitibanos que a Tribuna do Paraná hoje completa 70 anos. E nesta nova fase quer fazer cada vez mais jus ao nome: Tribuna do PARANÁ.

Quando o jornal foi criado, o Paraná ainda era majoritariamente rural – mais de 70% viviam no campo, hoje são cerca de 15%. Nesses 70 anos, se tornou urbano, com grandes indústrias automotivas, universidades públicas e privadas em todas as regiões, aeroportos com voos internacionais, um dos maiores portos do país, e alcançando o primeiro lugar nos índices educacionais.

Embora a população rural tenha diminuído, o setor agropecuário, impulsionado pelas cooperativas, segue sendo a força motriz do estado, hoje a quarta maior potência econômica do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A Tribuna agora se propõe a falar desse Paraná cada vez mais dinâmico, dando destaque a quem torna o estado cada vez melhor, sem esquecer de fiscalizar e cobrar o poder. Seja pelo celular, pelas redes sociais, por meio de newsletters ou boletins no WhatsApp, queremos falar com todos os paranaenses, do Litoral ao Norte Pioneiro.

Você, morador deste grande estado, conte conosco. Estamos só iniciando esta nova jornada, para que daqui a 70 anos ainda estejamos por aqui, vivendo em um Paraná ainda mais rico, mais decente e mais seguro.