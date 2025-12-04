Última Superlua de 2025 acontece nesta quinta; veja onde observar no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O céu reserva um espetáculo especial para esta quinta-feira (04/12): a última Superlua de 2025. O fenômeno acontece quando a lua cheia coincide com o momento em que nosso satélite natural está mais próximo da Terra. (Mapa no fim do texto mostra possibilidade de observação no Paraná)

Diretor do Parque da Ciência, Anísio Lasievicz, explica que esse ponto específico da órbita lunar, mais próximo do planeta, recebe o nome técnico de Perigeu. Durante esse alinhamento especial, a Lua pode aparecer cerca de 10% maior e com um brilho até 30% mais intenso no céu noturno.

Para os paranaenses que desejam conferir o fenômeno, as condições climáticas serão determinantes. Um mapa divulgado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) revela um cenário desafiador para quem está na porção leste do estado.

Superlua será visível no Paraná?

Moradores de Curitiba, região metropolitana e litoral terão menor probabilidade de observar o fenômeno. Segundo o meteorologista do Simepar Diulio Patrick, a visibilidade nessas áreas será afetada pela presença de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o oceano. Esse sistema mantém a circulação dos ventos do oceano para o continente, condição que favorece o aumento da nebulosidade nessa parte do estado.

A análise do meteorologista ainda aponta para a possibilidade de chuviscos ocasionais nessas regiões, o que pode dificultar ainda mais a observação.

Por outro lado, o restante do Paraná conta com condições mais favoráveis. Conforme indica o mapa do Simepar, a chance de contemplar a Superlua é alta para praticamente todo o interior do estado, onde o céu deve permanecer com menor nebulosidade durante a noite:

Foto: Divulgação Simepar