A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga na noite desta quarta-feira (23) o comprovante de ensalamento da primeira fase do vestibular 2019/2020. O horário da divulgação não foi informado pela universidade. O vestibular será domingo (27), às 14h.

Para ter acesso ao local de prova, o candidato precisa acessar o site do Núcleo de Concursos. São 38 mil candidatos inscritos que disputam 5.628 vagas de graduação em 129 cursos.

As provas serão realizadas neste domingo (27) nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. O comprovante de ensalamento é obrigatório para entrar na sala de provas, assim como o documento oficial de identidade original com foto recente ou fotocópia autenticada em cartório.

A convocação para a segunda fase do vestibular está marcada para 13 de novembro. As provas desta fase serão nos dias 24 de novembro (compreensão e produção de textos – redação) e 25 de novembro (provas de habilidades específicas, entre outras segundo as especificidades dos cursos). O programa de provas também está disponível no site do Núcleo de Concursos.

Orientações!

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30, sem prorrogação. Como o trânsito estará movimentado nas proximidades dos prédios onde serão aplicadas as provas, os candidatos devem chegar com antecedência.

Para todos os candidatos, a prova pode começar a ser resolvida a partir das 14h e terá duração de 5h30, ou seja, segue até 19h30. O candidato só poderá sair do local uma hora e meia depois do início da prova. A primeira fase do vestibular será constituída de prova de conhecimentos gerais com 90 questões objetivas.

Dentro das salas, será permitido se alimentar, desde que não prejudique os demais candidatos. Líquidos serão aceitos apenas se estiverem em recipientes transparentes e sem rótulo.

Os materiais autorizados para fazer a prova são lápis, apontador, caneta esferográfica de escrita grossa e tinta preta, além de borracha. Os materiais não poderão conter quaisquer tipos de informações e o candidato não pode utilizar lapiseira.

Todas as informações sobre o processo estão no edital do vestibular e no Guia do Candidato.