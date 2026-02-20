Três exposições deixam catálogo do MON neste domingo

Se você ainda não conferiu as exposições “Através“, de Mariana Palma; “Veemente“, de Gabriel de la Mora, e “PURE GOLD – UPCYCLED! UPGRADED!“, corre que é só até domingo. O Museu Oscar Niemeyer está com contagem regressiva para a despedida dessas três mostras que têm atraído um público super animado ao longo dos últimos meses.

No espaço do Olho (aquela estrutura icônica que todo mundo adora fotografar), a exposição “Através” é uma experiência sensorial completa. A curadoria de Marc Pottier reúne obras da Mariana Palma que são pura imersão: tecidos gigantes, instalações que ocupam o espaço de um jeito único e vídeos que complementam essa experiência. Quando você entra, é como se mergulhasse em um universo onde diferentes elementos se justapõem criando paisagens pictóricas que são bem particulares.

Já na Sala 1, a exposição “Veemente” traz 70 obras do mexicano Gabriel de la Mora que vão te deixar de queixo caído! Com curadoria do Marcello Dantas, a mostra é um passeio pela evolução estética do artista, que trabalha com materiais nada óbvios. Nada de tintas e telas convencionais aqui! O artista explora possibilidades que vão muito além dos suportes tradicionais.

Na Sala 2, a mostra “PURE GOLD – UPCYCLED! UPGRADED!” reúne mais de 70 criações de 53 designers de vários cantos do mundo. É bem interessante porque propõe uma reflexão sobre nossa relação com a natureza. A iniciativa é do IFA – Instituto de Relações Internacionais de Stuttgart, da Alemanha, e tem dado o que falar entre os visitantes.

O legal é que, além dessas três que estão se despedindo, o MON ainda oferece outras exposições incríveis como “Teia à Toa”, “Sonhos de Cinema: Arte para a Sétima Arte” e “Afeganistão – Tapetes de Paz e Guerra”. O museu é um colosso, com cerca de 14 mil obras no acervo e mais de 35 mil metros quadrados de área construída – não à toa é considerado o maior museu de arte da América Latina.