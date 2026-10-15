Trechos de rodovias do Paraná são interditados por erosões e deslizamentos

As rodovias federais e estaduais do Paraná registram, nesta quinta-feira (15), uma situação crítica em diversos trechos devido aos estragos causados pelas chuvas recentes, que resultaram em rombos de aterros, erosões e deslizamentos, além de bloqueios programados para detonação de rochas e frentes intensas de obras.

Na região de Pitanga, um rompimento de aterro no km 8 da PR-460 exige atenção e o trecho opera em sistema pare e siga por tempo indeterminado. Para os motoristas que seguem de Campo Mourão sentido Pitanga, a recomendação do DER-PR é acessar a PR-487 em direção a Manoel Ribas e, na sequência, utilizar a PR-466.

Outra situação ainda mais grave ocorre na PR-592, entre Nova Prata do Iguaçu e a Usina de Salto Caxias, onde a ruptura de um bueiro no km 15 provocou a interdição total da rodovia. A rota alternativa indicada para o tráfego local é passar por Realeza pela PR-182.

Na Região Metropolitana de Curitiba, um deslizamento de terra no km 79 da PR-092, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, bloqueia totalmente a pista. Além disso, a Motiva Paraná realiza operação pare e siga no km 314 da BR-376 em Ortigueira, a partir das 12h desta quinta, com liberações a cada 20 minutos para recuperação de talude.

Bloqueios para detonação de rochas

Bloqueios totais programados para detonação de rochas com uso de explosivos também afetam importantes ligações viárias. Entre Pitanga e Guarapuava, a PRC-466 tem interdição total nos quilômetros 191, 198, 208 e 223, das 14h às 17h.

Na PR-170, o bloqueio total ocorre no quilômetro 472, das 8h30 às 17h. A EPR Litoral Pioneiro também executa detonação de rochas com interdição temporária entre o km 18 e o km 21 da BR-153.

Trechos em meia pista e tráfego parcial

Os bloqueios parciais e operações em meia pista demandam cautela no km 473 da PR-170, entre Pinhão e Bituruna, onde ocorrem trabalhos de retirada de barreiras com risco de sistema pare e siga em caso de novas chuvas.

O km 19 da PR-092 em Almirante Tamandaré registra obras emergenciais de aterro, enquanto o km 70 da mesma rodovia opera em meia pista.

Na Estrada da Ribeira (BR-476), há fluxo em meia pista no sistema pare e siga com obras em andamento, destacando-se as interdições parciais no km 14,5 (Adrianópolis), km 46 (Tunas do Paraná) e km 87,8 (Bocaiúva do Sul).

Obras e serviços de conservação nas rodovias

As concessionárias mantêm frentes de melhorias e conservação. A EPR Litoral Pioneiro realiza fresagem na BR-277 (km 41 ao 43) e microfresagem na PR-508 (km 09 ao 12), além de obras contínuas de ampliação e drenagem na BR-277, BR-153, BR-369 e PR-092.