Temporal trava rodovias do Paraná: BR-376 e BR-277 têm água na pista e obras nesta sexta (11)

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná apresentam pontos de lentidão, trechos com estreitamento de faixas e intervenções de manutenção nesta sexta-feira (11).

Após o movimento intenso do feriado prolongado, algumas rodovias ainda concentram fluxo elevado, principalmente nos acessos ao litoral e na Região Metropolitana de Curitiba.

Confira, a seguir, os principais pontos de atenção:

Rodovias Federais (BRs)

BR-376: Curitiba e ligação com Santa Catarina

A BR-376, no trecho entre Curitiba e Santa Catarina, registra fluxo intenso e lentidão em pontos específicos. O acúmulo de água sobre a pista também exige atenção dos motoristas, principalmente em trechos com maior movimentação.

No Contorno Sul de Curitiba, a rodovia segue com pontos de lentidão e estreitamento de faixas devido às obras de ampliação das vias marginais.

BR-277: litoral e interior

Na BR-277, o fluxo começa a se normalizar após o movimento intenso registrado durante o feriado prolongado. A rodovia ainda concentra circulação de veículos nos sentidos litoral e interior.

Intervenções de manutenção e obras programadas pelas concessionárias podem sofrer alterações ou paralisações temporárias. Em trechos onde os trabalhos são mantidos, os motoristas devem ficar atentos aos bloqueios e à sinalização.

Rodovias Estaduais (PRs)

Oeste e Sudoeste

Nas regiões Oeste e Sudoeste, algumas rodovias estaduais apresentam pontos de atenção relacionados à presença de galhos nas pistas e problemas de sinalização.

Entre as rodovias que cortam essas áreas estão a PR-323, a PR-180 e outras vias secundárias. Os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelos trechos afetados e respeitar a sinalização existente.

Malha sob concessão da EPR Paraná

As rodovias administradas pela EPR Paraná seguem com frentes de trabalho para recuperação asfáltica e roçada em diferentes pontos do estado.

Onde há operações no sistema “Pare e Siga”, podem ocorrer retenções e trânsito mais lento. A orientação é reduzir a velocidade nos trechos em obras e respeitar as indicações das equipes responsáveis pela operação.

Principais pontos de atenção

BR-376: fluxo intenso e lentidão em pontos específicos entre Curitiba e Santa Catarina.

fluxo intenso e lentidão em pontos específicos entre Curitiba e Santa Catarina. Contorno Sul: estreitamento de faixas e pontos de lentidão devido às obras de ampliação das marginais.

estreitamento de faixas e pontos de lentidão devido às obras de ampliação das marginais. BR-277: movimento ainda elevado nos sentidos litoral e interior, com intervenções de manutenção.

movimento ainda elevado nos sentidos litoral e interior, com intervenções de manutenção. PR-323, PR-180 e rodovias do Oeste e Sudoeste: atenção para possíveis galhos nas pistas e trechos com sinalização prejudicada.

atenção para possíveis galhos nas pistas e trechos com sinalização prejudicada. EPR Paraná: obras de recuperação asfáltica e roçada, com possibilidade de operações de “Pare e Siga” e retenções.