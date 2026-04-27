Trânsito no Paraná: obras e acidente grave na BR-116 nesta segunda-feira (27)

Nesta segunda-feira (27/04) o trânsito no Paraná é marcado por uma série de obras de manutenção e duplicação em rodovias federais e estaduais, além de um acidente grave na BR-116 que requer atenção de motoristas na Região Metropolitana de Curitiba. Ao longo do dia, a recomendação é redobrar a atenção e se programar antes de pegar a estrada.

A movimentação nas estradas começa a semana com intervenções em diferentes trechos, o que pode gerar lentidão, desvios e paradas temporárias, principalmente em regiões com serviços de recuperação de pista e detonação de rochas.

Principais obras e bloqueios

Na BR-376, equipes iniciaram nesta segunda-feira trabalhos de recuperação em um longo trecho de aproximadamente 347 quilômetros. Os pontos com maior possibilidade de lentidão incluem os seguintes trechos:

Entre Mandaguari e Mauá da Serra (km 203 ao 293).

e (km 203 ao 293). Entre Mauá da Serra e Tibagi (km 293 ao 421).

e (km 293 ao 421). Entre Imbaú e Tibagi (km 421 ao 470).

e (km 421 ao 470). No trecho urbano de Ponta Grossa (km 494 ao 549).

Na PR-445, em Londrina, motoristas devem ficar atentos às interdições provocadas pelas obras de duplicação entre os distritos de Lerroville e Irerê (km 32 ao 36,5). Em determinados períodos, o tráfego pode ser totalmente bloqueado para detonação de rochas ou movimentação de equipamentos.

Outra rodovia com intervenções é a PR-218, onde seguem obras de remendos profundos e aplicação de nova camada asfáltica entre Santo Antônio do Paraíso e São Sebastião da Amoreira, com possibilidade de retenções pontuais.

Na PR-151, entre Ponta Grossa e Palmeira, equipes trabalham na restauração do pavimento em concreto e na construção de um novo viaduto em Palmeira, com trânsito fluindo por desvios sinalizados.

Já na PR-092, no trecho que passa por Doutor Ulysses, há alertas para interdições totais ou parciais em pontos específicos devido a danos causados por chuvas recentes.

Movimento geral (BR-277 e BR-376/Litoral)

Na BR-277, no trecho entre Curitiba e Paranaguá, o fluxo segue dentro da normalidade nesta manhã. O movimento é típico de início de semana, com presença maior de caminhões e veículos comerciais após a inauguração recente de uma nova unidade operacional pela concessionária responsável.

Na BR-376, entre Curitiba e Joinville, motoristas devem ficar atentos aos serviços de manutenção e sinalização, como implantação de tachas refletivas. Os trabalhos costumam ocorrer durante a madrugada e no início da manhã, principalmente em trechos urbanos da capital e nas proximidades da Serra do Mar.

Acidente grave mobiliza equipes em Campina Grande do Sul

Um acidente grave registrado durante a madrugada chama a atenção na BR-116, na altura do km 42, em Campina Grande do Sul, sentido São Paulo.

Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Um caminhão saiu da pista e caiu dentro da Represa do Capivari, ficando completamente submerso.

Equipes de resgate e mergulhadores seguem mobilizadas no local. Apesar de o trânsito não estar totalmente interrompido, a presença de viaturas e a movimentação de curiosos provocam lentidão e retenções nas proximidades da represa. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira.

Outros Trechos da BR-116 (Paraná e Divisas)

No Contorno Leste, em Curitiba, o fluxo é considerado intenso, especialmente por conta do alto volume de veículos comerciais e pesados. Não há registro de bloqueios totais, mas a atenção deve ser redobrada nos trechos próximos a São José dos Pinhais, devido ao movimento típico do início da manhã.

No Contorno Sul, um acidente gerou o derramamento de óleo na pista, o que requer atenção e paciência de motoristas desde o começo da manhã. O acidente ocorreu no km 603, na Cidade Industrial de Curitiba, sentido interior do Paraná. Ninguém se feriu.

Já no trecho da BR-116 em direção ao estado de São Paulo, o fluxo segue normal na maior parte do percurso, com atenção apenas para manutenções rotineiras que costumam provocar bloqueios parciais em uma das faixas.

No sentido sul, rumo ao estado de Santa Catarina, o tráfego segue livre, sem ocorrências de grande porte registradas até o momento entre Curitiba e a divisa estadual.

Recomendações para motoristas

Motoristas que vão pegar estrada ao longo do dia devem acompanhar informações atualizadas em tempo real por meio dos perfis oficiais da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Estradas de Rodagem, além de aplicativos de navegação que indicam lentidões causadas por acidentes ou obras.

Em trechos com obras, como na BR-277 na região de Irati e Prudentópolis, ou na PR-218, motoristas devem estar preparados para o sistema pare-e-siga, com paradas que podem chegar a até 20 minutos.

Outro ponto importante é observar as condições climáticas, principalmente em trechos de serra, onde a presença de neblina nas primeiras horas do dia pode reduzir a visibilidade e exigir atenção redobrada ao volante.