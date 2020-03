O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB) anuncia medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. As informações são dadas na tarde desta quarta-feira (25), em transmissão feita pelas redes sociais, no início da sessão plenária da casa. Acompanhe!

Presidente e primeiro secretário da Assembleia Legislativa anunciam medidas sobre o coronavírus. Posted by Assembleia Legislativa Do Paraná on Wednesday, March 25, 2020

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).