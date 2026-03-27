TJ-PR contrata contabilistas temporários: salários de R$ 6,5 mil

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O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) está com inscrições abertas para contratar temporariamente 20 contabilistas para atuar em Curitiba. As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas de 27 de março a 10 de abril, exclusivamente pelo site oficial do Tribunal.

Os selecionados terão contrato inicial de 12 meses, prorrogável por igual período. A remuneração é atrativa: R$ 6.500,00, mais auxílio-alimentação de R$ 2.500,00 e vale-transporte de R$ 264,00. A jornada de trabalho é de 7 horas diárias ininterruptas, das 12h às 19h, de segunda a sexta-feira.

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O PSS será composto por prova objetiva online (eliminatória e classificatória) e prova de títulos (classificatória). As datas serão divulgadas em edital próprio. O TJPR adota política de ações afirmativas, reservando vagas para grupos específicos:

– 25% para pessoas negras

– 5% para pessoas com deficiência

– 3% para pessoas indígenas

– 2% para pessoas quilombolas

O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais detalhes e para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site oficial do TJPR.