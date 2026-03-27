PMPR divulga resultado de concurso para soldado; veja a lista

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A Polícia Militar do Paraná (PMPR) divulgou nesta sexta-feira (27) o resultado do concurso público para soldado, com 2.583 candidatos aprovados. O processo seletivo, que seguiu critérios técnicos rigorosos, marca um importante passo na recomposição do efetivo policial no estado.

Os aprovados iniciarão o Curso de Formação de Praças em maio, fortalecendo a capacidade de atendimento à população em todas as regiões do Paraná. O concurso contou com etapas eliminatórias e classificatórias, incluindo Prova de Conhecimentos, Exame de Capacidade Física, Exame de Sanidade Física, Avaliação Psicológica e Investigação Social.

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O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, ressaltou que a formação de novos policiais faz parte de uma política contínua de investimento na área. “O Governo do Paraná tem mantido uma agenda permanente de fortalecimento da segurança pública, com investimentos em pessoal, tecnologia e infraestrutura”, afirmou.

O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou o impacto positivo da incorporação dos novos policiais: “A entrada desses profissionais fortalece diretamente o policiamento ostensivo, amplia a capilaridade das ações preventivas e eleva a capacidade de resposta da corporação”.

Formação e distribuição dos aprovados no conurso da PM no Paraná

Os candidatos serão encaminhados para o Curso de Formação de Praças nas regiões escolhidas no momento da inscrição: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa ou Cascavel. Após a conclusão do curso e do estágio operacional, os novos policiais serão distribuídos por todas as regiões do Paraná.

Após a conclusão do Curso de Formação e do período de estágio, os militares serão promovidos à graduação de Soldado de 1ª Classe, com remuneração de R$ 6.101,87, além de R$ 834,74 de auxílio-alimentação.

A incorporação desses novos soldados está alinhada ao planejamento estratégico da segurança pública do Estado, visando fortalecer as ações de policiamento ostensivo e preventivo em todo o território paranaense.