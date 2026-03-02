Teto de igreja desaba no Centro de Londrina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Parte do teto da igreja Assembleia de Deus, localizada na região central de Londrina, desabou na manhã desta segunda-feira (02/03). Recentemente, campanhas de arrecadação foram realizadas para a troca da cobertura, que não suportou.

No momento da queda, não chovia na cidade. Segundo informações apresentadas no Meio Dia Paraná, da RPC TV, apesar do susto, ninguém estava dentro do templo quando o teto veio abaixo, o que evitou feridos.

Pedreiros que trabalhavam em uma obra ao lado perceberam o barulho e entraram no prédio para verificar se havia alguém no interior da igreja. Eles constataram que o local estava vazio.

Ainda não há detalhes oficiais sobre as causas do desabamento nem sobre os próximos passos em relação à recuperação da estrutura.



