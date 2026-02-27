Testes de fumaça vão apontar esgotos clandestinos em Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (2), técnicos da Ambiental Paraná iniciam testes de fumaça nas redes de esgoto do Balneário Coroados, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O objetivo é identificar possíveis ligações irregulares, vazamentos ou danos na tubulação do sistema operado em parceria público-privada com a Sanepar.

O procedimento consiste na inserção de fumaça na rede coletora através de um equipamento que vaporiza fluido à base de óleo mineral ou glicerina. Em condições normais, a fumaça permanece dentro da tubulação. Caso haja irregularidades ou danos, ela escapa, servindo como um “mapa” para as equipes localizarem problemas.

Os trabalhos começarão simultaneamente em dois eixos principais: Avenida Minas Gerais e Avenida Maurício Fruet, estendendo-se pelas próximas semanas para cobrir um total de 16 vias no Balneário Coroados. A Sanepar ressalta que o vapor utilizado não é tóxico, não é inflamável e não deixa resíduos, sendo inofensivo à saúde humana, de animais e ao meio ambiente.

Moradores das regiões afetadas são avisados com antecedência sobre os testes. Caso observem fumaça saindo dentro de imóveis, especialmente por ralos de banheiro e lavanderia, ou no terreno, em caixas de gordura, não há motivo para preocupação.

Para mais informações, a população pode entrar em contato pelo telefone 0800 200 0115.