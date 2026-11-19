A Justiça recebeu a terceira denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR) contra dois policiais militares investigados por tortura em Pontal do Paraná, no Litoral do estado.

A nova acusação envolve o sequestro e a agressão de um homem abordado em público. Com o recebimento da denúncia, a Justiça também decretou novamente a prisão preventiva dos agentes, de 34 e 42 anos, que já estão presos por outros processos relacionados a episódios de tortura.

Segundo a denúncia, o caso ocorreu em 24 de junho de 2025, por volta das 21h, na Rodovia Engenheiro Darci Gomes de Morais, na localidade de Santa Terezinha. Os policiais teriam abordado o homem sem justificativa legal e o obrigado a entrar no compartimento de transporte de presos da viatura.

Em seguida, levaram a vítima até uma área de mata próxima à Avenida Floresta Negra, a cerca de 2,6 quilômetros do local da abordagem. Durante o trajeto, os agentes teriam ameaçado matar o homem e atirar contra ele caso não fornecesse informações sobre o tráfico de drogas no município.

Já na área de mata, conforme a acusação, o homem foi obrigado a ficar de joelhos enquanto segurava um simulacro de arma de fogo. Um dos policiais teria desferido diversos golpes contra ele, enquanto o outro mantinha uma arma de fogo apontada em sua direção. As agressões e ameaças teriam durado cerca de 12 minutos, e os agentes também teriam gravado um vídeo da situação.

A investigação aponta que os policiais queriam saber quem seriam outras pessoas envolvidas com a atividade criminosa e quais funções eram desempenhadas pela vítima.

A nova denúncia foi apresentada pelo Núcleo Regional de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Ao determinar a prisão preventiva, a Justiça considerou a gravidade dos fatos e a suspeita de que os policiais teriam utilizado a autoridade, os equipamentos e a estrutura da função para cometer os crimes.

Investigados já estavam presos

Os dois policiais já haviam sido presos preventivamente para investigar suspeitas de extorsão, tortura, sequestro e outros crimes. A investigação teve origem em elementos reunidos durante a Operação Sanctus, realizada em janeiro.

Na ocasião, foram encontradas provas de possíveis torturas em uma casa de veraneio e na sede da 5ª Companhia da Polícia Militar de Pontal do Paraná. Além da nova acusação, os agentes já haviam sido denunciados por outros dois episódios de tortura.

Eles permanecem presos preventivamente e afastados das atividades da Polícia Militar. A corporação informou anteriormente que prestou apoio às ações do Gaeco e afirmou não compactuar com condutas que contrariem a legislação e os valores institucionais. Desta vez, à Tribuna do Paraná, a PM informou que não voltaria a se manifestar sobre o caso.