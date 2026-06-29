Temporal no Paraná causa estragos e sete cidades acionam Defesa Civil

As fortes chuvas que atingiram o Paraná entre domingo (28) e esta segunda-feira (29) deixou um rastro de destruição em vários municípios do interior do estado. Sete cidades registraram ocorrências junto à Defesa Civil estadual.

De acordo com o sistema de ocorrências da Defesa Civil Estadual, as cidades que registraram ocorrências ficam localizadas na região central do estado. Ubiratã, Prudentópolis, Roncador, Guarapuava, Ponta Grossa, Turvo e Salto do Lontra sofreram danos por causa das fortes chuvas com o avanço da frente fria.

Outras regiões do estado também apresentaram danos com o forte temporal. Em Reserva, nos Campos Gerais, moradores tiveram casas danificadas, estruturas destruídas e muros e portões arrancados pela força do vento.

Granizo que atingiu a cidade de Turvo. Foto: Ache Aqui Notícias / colaboração.

Em Turvo, os moradores se assustaram com o tamanho das pedras de granizo que atingiram a pequena cidade de 14 mil habitantes. Tempestades com pedras de gelo também atingiram a região de Ponta Grossa e Irati.

Paraná sob alerta de tempestades

O avanço de uma frente fria durante a noite de domingo e madrugada de segunda-feira provocou tempestades em várias regiões do Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um Alerta Amarelo de perigo potencial, que apresentava risco de chuva forte, com ventos intensos de até 60 km/h, risco de granizo e estragos em plantações.

Nesta segunda-feira, o alerta da meteorologia se intensificou e parte da região Centro-Sul, Leste, Campos Gerais e Curitiba e região metropolitana estão sob Alerta Laranja. O risco de temporais ainda permanece no estado, com possibilidade de chuva de até 100 mm/dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

O alerta do Inmet segue em vigor até a meia-noite desta segunda-feira.